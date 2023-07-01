Об этом сообщила координатор организации "Медийная инициатива по правам человека" Ольга Решетилова. Похороны ребят были запланированы на 29 июня, но прощание не состоялось до сих пор.
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Россияне пытаются скрыть свои преступления
Весь день 29 июня семьи Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова ждали, чтобы забрать тела ребят из морга. Однако их так и не отдали. В то же время весь день морг окружали оккупанты.
На следующий день стало известно, что тела Тиграна и Никиты вывезли в оккупированный Мелитополь. Ольга Решетилова подчеркнула, что россияне таким образом пытаются скрыть свое преступление, но у них ничего не выйдет.
Мы понимаем, для чего россияне это делают. Они пытаются скрыть следы своих преступлений, ведь по характеру впечатлений очевидно, что было совершено убийство, стреляли в ребят прицельно и на поражение. Но все эти хаотические действия преступников не имеют смысла. Нам все известно и все зафиксировано. Ничего скрыть уже не удастся. Просто дайте родным попрощаться с детьми,
– подчеркнула Решетилова.
Россияне убили подростков в Бердянске
- Тигран и Никита начали партизанить во временно оккупированном Бердянске. 30 сентября 2022 года к ним пришли с обысками. Российские правоохранители жестоко избили Тиграна и забрали его в так называемое отделение полиции. Бабушки запретили видеться с внуком, но разрешили приносить одежду, лекарства и еду. Как оказалось, парня пытали и "допрашивали". Его вместе с другом обвиняли в диверсиях на железной дороге.
- Однако бердянские партизаны ничего не говорили, поэтому оккупационные власти отпустили подростков.
- Тиграну и его семье запретили уезжать из Бердянска. Впоследствии против ребят открыли уголовное производство. Так, 24 мая 2023 года их обвинили по статье 281 "Диверсия" уголовного кодекса России. Подросткам угрожало от 10 до 20 лет лишения свободы.
- 24 июня коллаборант Владимир Рогов заявил о "ликвидации террористов" и сообщил, что одним из убитых был Тигран. О том, что вместе с ним погиб и Никита, стало известно позже.
- Ранее правозащитница Ольга Решетилова сказала, что 2 подростка в оккупированном Бердянске убили выстрелами снайперов. Она отметила, что это были прицельные выстрелы в одни места.
- Кроме того, украинские партизаны отметили, что этим убийством российская ФСБ хотела показать вроде бы "ликвидацию страшных террористов". Также оккупанты могли избавиться от подростков, потому что ребята были свидетелями военных преступлений россиян в городе.
- Украинские правоохранители возбудили уголовное дело из-за убийства россиянами подростков