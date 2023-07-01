Об этом сообщила координатор организации "Медийная инициатива по правам человека" Ольга Решетилова. Похороны ребят были запланированы на 29 июня, но прощание не состоялось до сих пор.

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Россияне пытаются скрыть свои преступления

Весь день 29 июня семьи Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова ждали, чтобы забрать тела ребят из морга. Однако их так и не отдали. В то же время весь день морг окружали оккупанты.

На следующий день стало известно, что тела Тиграна и Никиты вывезли в оккупированный Мелитополь. Ольга Решетилова подчеркнула, что россияне таким образом пытаются скрыть свое преступление, но у них ничего не выйдет.