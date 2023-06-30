Про стрімкі просування не варто говорити, адже будь-яке просування повинне бути зваженим. Такою думкою з 24 Каналом поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Просування на Сході
На Бахмутському напрямку у росіян велика кількість ліній оборони й позицій, які треба проходити. Тож швидкий прорив навряд чи буде. Життя українських військовослужбовців – головне. Тому ЗСУ поступово звільнятимуть окуповані території.
Зараз наші бійці зачистили правий берег каналу на південь від Бахмута й просуваються у районі Кліщіївки. Вона вже у зоні ближнього стрілецького бою,
– зазначив Коваленко.
На думку військо-політичного оглядача, після зачистки правого берега біля Курдюмівки розпочнуться цікаві події. Буде вихід на трасу 0513 – південного логістична артерія, а також відкривається шлях на Горлівку.
Ймовірно, через деякий час Сили оборони візьмуть під контроль трасу 0513, яка впирається в М03 – буде перерізана північна логістика росіян. Окупанти не зможуть через північ тікати в напрямку Підгородного. Так, російські загарбники опиняються у замкненому просторі й зможуть тікати лише через річку Бахмутка.
"Саме місто, як на долоні для нашої артилерії. Росіяни поступово опиняються у Бахмуті в пастці. Якщо вони зараз не почнуть тікати, то для них все може закінчитися набором цифр 200, 300, 400", – сказав Коваленко.
Яка ситуація на Сході та Півдні країни: дивіться відео
Ситуація на Півдні
Сили оборони продовжують просування у Запорізькій області. Українські бійці вже майже вийшли на другу лінію оборони, особливо у напрямку Оріхів – Роботине. Також продовжуються успішна діяльність ЗСУ в районі Парасковіївки та напрямку Василівки.
На межі між Запорізькою та Донецькою областями по річці Мокрі Яли та у напрямку Старомлинівки є результати, особливо на правому та лівому берегах.
Останні новини про контрнаступ ЗСУ
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав, що його дратує, коли говорять, що довгоочікуваний контрнаступ України на Сході та Півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося,
- Зафіксовано просування наших захисників на певних ділянках Мелітопольського та Бердянського напрямків. ЗСУ мали частковий успіх на напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате та Привілля – Залізнянське.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прогнозує посилення тиску з боку нашої армії на окупантів на певних ділянках фронту. За його словами, наша армія усе з більшою інтенсивністю буде просуватися.