У п'ятницю вранці, 30 червня, речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов вчергове повідомив хороші новини про успіхи наших військових. З його слів зрозуміло, що наші захисники наполегливо рухаються до звільнення Мелітополя та Бердянська, що в Запорізькій області.

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Де саме просунулись військові Сил оборони

Як наголосив спікер, ЗСУ мали частковий успіх на таких напрямках:

Левадне – Приютне;

Мала Токмачка – Очеретувате,

Привілля – Залізнянське.

Українська армія мала частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах,

– констатував Ковальов.

Окрім того, він зазначив, що наші вояки продовжують чинити тиск на загарбника на флангах поблизу Бахмута, що в Донецькій області. Одне з головних завдань для них зараз – вибити окупантів з рубежів, що загарбникам вдалось раніше захопити, та закріпитися на них.

Зверніть увагу! Підрозділи Збройних Сил також стримують наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Що загалом відбувається на полі бою