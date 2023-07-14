Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Як відомо, 13 липня влучно прилетіло по Токмаку. Унаслідок цього було знищено завод і щонайменше 200 загарбників, зокрема ворожий "комендант".

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"Чи не щодня ЗСУ б'ють по місцях скупчення і техніки, і командного складу ворога. Немає жодного населеного пункту на Запоріжжі, до якого б не діставали захисники", – констатував Ашурбеков.

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"Жести доброї волі" вже незабаром

Зміщення лінії фронту до великих міст Запорізької області є лише питанням часу.

Це накопичувальний ефект. Усі ці "бавовни" вибивають склади й керівний склад окупантів. Далі будуть "жести доброї волі" та відтягування військ,

– наголосив Ашурбеков.

Оскільки ЗСУ наступають також на Сході, російські окупанти не мають змоги перекинути всі свої сили на Запоріжжя. Це ще більше погіршує їхню ситуацію.

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