Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Як відомо, 13 липня влучно прилетіло по Токмаку. Унаслідок цього було знищено завод і щонайменше 200 загарбників, зокрема ворожий "комендант".
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"Чи не щодня ЗСУ б'ють по місцях скупчення і техніки, і командного складу ворога. Немає жодного населеного пункту на Запоріжжі, до якого б не діставали захисники", – констатував Ашурбеков.
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"Жести доброї волі" вже незабаром
Зміщення лінії фронту до великих міст Запорізької області є лише питанням часу.
Це накопичувальний ефект. Усі ці "бавовни" вибивають склади й керівний склад окупантів. Далі будуть "жести доброї волі" та відтягування військ,
– наголосив Ашурбеков.
Оскільки ЗСУ наступають також на Сході, російські окупанти не мають змоги перекинути всі свої сили на Запоріжжя. Це ще більше погіршує їхню ситуацію.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Російські окупанти в очікуванні Сил оборони України продовжують укріплюватися в Мелітополі. Крім фортифікаційних споруд, ворог готує братські могили та крематорії.
- Вночі проти 11 липня пролунало щонайменше 10 вибухів за Бердянськом. Унаслідок цього було ліквідовано ворожого генерал-лейтенанта Олєга Цокова. Минулої осені він уже був поранений.
- Українські військові продовжують просуватися на фронті. Зокрема, на Запорізькому напрямку ЗСУ захоплюють першу лінію оборони ворога.
- На Запорізькій АЕС зберігається напруження. Раніше на станції помітили предмети, схожі на вибухівку. Крім того, російський персонал залишає ЗАЕС.