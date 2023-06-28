Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ і журналіст Тарас Березовець. За його словами, захисники йдуть широким фронтом, тому просуваються повільно.

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"Перша лінія з трьох, які обладнав противник, базується на принципі "опорників" – опорних пунктів. Їх розбираємо за допомогою артилерії, потім туди вводимо важку бронетехніку, а після цього заходять підрозділи піхоти", – пояснив Березовець.

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Хоч така стратегія не гарантує швидкого просування, вона ефективна з кількох причин:

дає змогу уникнути оточення;

зменшує втрати особового складу;

обмежує можливості противника перекидати резерви;

дає можливість потім маневрувати.

"Коли ви йдете широким фронтом, противник ніколи не знає, де ви його прориватимете на третій лінії оборони", – зазначив Березовець.

ЗСУ просуваються також на Сході

Крім Запорізького напрямку, українські військові мають успіхи також на східних теренах, зокрема на Бахмутському напрямку. ЗСУ повертають ті території, які противник захопив кілька місяців тому. Як відомо, ворог відвів звідти свої найбоєздатніші підрозділи, зокрема вагнерівців.

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"Треба налаштуватись на довгий марафон. Цей наступ триватиме від трьох до п'яти місяців, залежно від ситуації і погодних умов", – підсумував Березовець.

Зверніть увагу! За військовою наукою, коли противник наступав, вичерпав резерви, розтягнув свої фланги, але його війська в наступальному бойовому порядку – то атака на нього буде контрнаступом. Наступ же відбувається на підготовлену оборону противника. Тому те, що готувала останні місяці армія України, є саме наступом.

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