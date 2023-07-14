Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Как известно, 13 июля точно прилетело по Токмаку. В результате были уничтожены завод и по меньшей мере 200 захватчиков, в том числе вражеский "комендант".
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"Ежедневно ВСУ бьют по местам скопления и техники, и командного состава врага. Нет ни одного населенного пункта в Запорожье, в который бы не доставали защитники", – констатировал Ашурбеков.
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"Жесты доброй воли" уже скоро
Смещение линии фронта к большим городам Запорожской области является лишь вопросом времени.
Это накопительный эффект. Все эти "хлопки" выбивают склады и руководящий состав оккупантов. Дальше будут "жесты доброй воли" и оттягивание войск,
– подчеркнул Ашурбеков.
Поскольку ВСУ наступают также на Востоке, российские оккупанты не могут перебросить все свои силы на Запорожье. Это еще больше усугубляет их ситуацию.
Ситуация на Запорожье: последние новости
- Российские оккупанты в ожидании Сил обороны Украины продолжают укрепляться в Мелитополе. Помимо фортификационных сооружений, враг готовит братские могилы и крематории.
- Ночью против 11 июля прогремели по меньшей мере 10 взрывов за Бердянском. В результате было ликвидировано вражеского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Прошлой осенью он уже был ранен.
- Украинские военные продолжают продвигаться на фронте. В частности, на Запорожском направлении ВСУ захватывают первую линию обороны врага.
- На Запорожской АЭС сохраняется напряжение. Ранее на станции заметили предметы, похожие на взрывчатку. Кроме того, российский персонал покидает ЗАЭС.