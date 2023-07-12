С полуострова захватчики отправились через Скадовск на Токмак, однако добраться до пункта назначения врагам так и не было суждено. Об этом сообщили источники 24 Канала.

Достойно внимания На Бахмутском направлении ВСУ разбили российскую десантно-штурмовую бригаду

Только ликвидированных – более сотни

Помешали усилению российской армии защитники Украины, разбившие эти резервы наголову. Количество только "закобзоненных" захватчиков превысило сотню, а сколько россиян получили ранения – невозможно подсчитать.

Отправили хромых-косых через Скадовск на Токмак, но их наши где-то на марше разбили вдребезги. Более 100 "задвухсотили". Сколько "трехсотых" – никто не скажет,

– сообщили 24 Каналу.

Более того, около сотни оккупантов, которым удалось уцелеть после прилета, бросились наутек. Об усилении своей армии они уже не думали.

За последние сутки минус полтысячи россиян

Отметим, что за последние сутки, по состоянию на утро 12 июля, защитники Украины раздали билеты на концерт всем известного музыканта 510 захватчикам. Следовательно, общее количество на счетчике ликвидированных достигло 235 530 оккупантов.

В металлолом также превратили уже немало и вражеской техники. Так, вместе с оккупантами перестали нести угрозу украинцам:

1 танк (общее количество – 4090);

7 боевых бронированных машин (7990);

17 артиллерийских систем (4402);

2 РСЗО (674);

1 средство ПВО (415);

33 БПЛА оперативно-тактического уровня (3726);

12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6978);

7 единиц специальной техники (647).

Несмотря на такие невероятные результаты защитников Украины, никогда нельзя забывать, какой огромной ценой они достигаются. Редактор нашего сайта Алена Захарова потеряла на этой войне своего папу, который с первых дней вторжения ушел в войско и служил на Донецком направлении.



Сегодня на направлении, где сражаются собратья погибшего героя, есть большие потребности в технике и вооружении, в частности, сейчас им очень нужны очки ночного видения. Поэтому в память об отце Алена открыла важный сбор, к которому по ссылке может присоединиться каждый желающий.