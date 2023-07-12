"Мог откосить, но не стал"

Отец Алены – Павел Савлук с первых дней вторжения ушел в армию, служил в 110 бригаде ТрО на Донецком направлении. 4 июня российская бомба ФАБ-500 оборвала его жизнь.

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Мой папа пошел воевать 25 февраля. Фактически сразу после того, как началось полномасштабное вторжение. У него были проблемы со здоровьем и он мог спокойно "откосить", но не стал. И я, честно говоря, совершенно не удивлена. Потому что он любил эту страну больше всего,

– рассказывает Алена Захарова.



Павел Савлук защищал Украину с первых дней масштабного вторжения / Фото предоставлено редакции 24 Канала

Девушка рассказала, что когда семья переехала в Приморск (Запорожская область, временно оккупированный город), папа был едва ли не единственным человеком, который говорил на украинском. Он еще тогда понимал его ценность и принципиально не переходил на русский.

"Еще до 2014 года знал, как важно открещиваться от всего, что связано с Россией. Когда в 2014 году его не приняли в армию, он с моей мамой занялся волонтерством. Я до сих пор помню запах пирогов, которые мы пекли для военных", – вспоминает Алена.

"40 дней, как папы не стало"

Павел Савлук погиб 4 июня 2023 года во время выполнения боевого задания на Донетчине, россияне сбросили бомбу ФАБ-500 на позиции защитников.

Завтра будет ровно 40 дней, как отца не стало. Он не верил в Бога, но верил в людей. Я знаю, что его собратья – это те люди, которые были с ним до последнего вздоха. И я уверена, что для него очень важно, чтобы эти люди имели все необходимое, чтобы давать отпор врагу,

– добавляет Алена.



Папа Алены вместе с собратьями на фронте / Фото предоставлено редакции 24 Канала

На направлении, где сражаются собратья погибшего, есть большие потребности в технике и вооружении. В память об отце Алена открыла сбор на очки ночного видения NRP RG2051. Цена вопроса относительно небольшая – 115 тысяч гривен. 20 тысяч из них уже удалось собрать своими силами. До нужной суммы не хватает 95 тысяч.

Присоединитесь к сбору: Карта моно : 5375411423489538

: 5375411423489538 Ссылка на банку – здесь.

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