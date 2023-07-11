Фортуна окончательно вернулась к оккупантам на Бахмутском направлении другой стороной. Им наносят колоссальные потери. В частности, отличились герои 2-го штурмового батальона.

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Достижения украинских героев

Воинам удалось освободить более километра территорий. Кроме того, удалось улучшить тактическое положение ВСУ по направлению самого Бахмута.

Захвачен ротный опорный пункт и отражены позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков. Не останавливаемся на достигнутом – штурмуем дальше,

– говорится в сообщении.

Кроме того, воинам удалось:

уничтожить российскую технику (в частности, вражеский танк);

захватить в плен 10 российских окупантов.

Также существенно пополнился обменный фонд на Таврическом направлении. Оккупанты понимают, что лучше плен, чем пакет, и массово сдаются.

Потери врага