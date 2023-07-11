Это 24 Каналу прокомментировал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, многочисленные потери российских оккупантов свидетельствуют о слаженной работе Сил обороны Украины.
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"Работа спецслужб координируется с армией – и получаем результат. Силы обороны Украины "проводят ротацию" среди российского командования", – отметил Сазонов.
Российские генералы неохотно ездят на передовую, потому что осознают риски для себя. К слову, чем больше командиров отправляются к Кобзону – тем больше проблем в управлении вражескими войсками.
Кадыровцы не вагнеровцы
Россия пыталась усилить Бахмутское направление благодаря бойцам спецотряда "Ахмат", однако их разбили еще на подходе к Бахмуту.
"Кадыровцы очень переоценены. Это не военные, большинство из них не имеют боевого опыта", – подчеркнул Сазонов.
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