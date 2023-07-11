Це 24 Каналу прокоментував військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, численні втрати російських окупантів свідчать про злагоджену роботу Сил оборони України.

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"Робота спецслужб координується з армією – і отримуємо результат. Сили оборони України "проводять ротацію" серед російського командування", – зазначив Сазонов.

Зверніть увагу! Олєг Цоков не вперше потрапив під атаку. У вересні 2022 року він уже був поранений, проте вижив.

Російські генерали неохоче їздять на передову, бо усвідомлюють ризики для себе. До слова, що більше командирів відправляються до Кобзона – то більше проблем в управлінні ворожими військами.

Зверніть увагу! Екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького вбили в Краснодарі сімома пострілами під час пробіжки в парку. Саме з його човна росіяни атакували мирні міста України.

Кадировці не вагнерівці

Росія намагалась підсилити Бахмутський напрямок завдяки бійцям спецзагону "Ахмат", однак їх розбили ще на підході до Бахмута.

"Кадировці дуже переоцінені. Це не військові, більшість з них не має бойового досвіду", – наголосив Сазонов.

Зверніть увагу! Разом з кадировцями біля Бахмута масово гинуть загарбники з 83 окремої десантно-штурмової, а також 57 і 72 окремих мотострілецьких бригад.

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