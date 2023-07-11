Це 24 Каналу прокоментував військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, численні втрати російських окупантів свідчать про злагоджену роботу Сил оборони України.
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"Робота спецслужб координується з армією – і отримуємо результат. Сили оборони України "проводять ротацію" серед російського командування", – зазначив Сазонов.
Російські генерали неохоче їздять на передову, бо усвідомлюють ризики для себе. До слова, що більше командирів відправляються до Кобзона – то більше проблем в управлінні ворожими військами.
Кадировці не вагнерівці
Росія намагалась підсилити Бахмутський напрямок завдяки бійцям спецзагону "Ахмат", однак їх розбили ще на підході до Бахмута.
"Кадировці дуже переоцінені. Це не військові, більшість з них не має бойового досвіду", – наголосив Сазонов.
Росіяни зазнають втрат в Україні: останні новини
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