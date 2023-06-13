Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, російському командуванню буде не так легко замінити армійця такого рангу.

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"Знищення офіцерів дається взнаки для керування військами. Так просто генерала не заміниш", – констатував Попович.

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Зверніть увагу! На початку так званої "спецоперації" Сєргєй Горячьов був командиром 5-ї окремої танкової бригади. За понад рік війни він "виріс" до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії. Став генерал-майором, а також його призначили на пост начальника штабу армії.

У російських військах проблеми

"Те, що військовий такого рангу опинився в радіусі дій ракетних систем, свідчить про те, що там є певні проблеми з керованістю", – зазначив Попович.

Горячьов, імовірно, був змушений перебувати ближче до переднього краю, щоб ліквідувати виниклі проблеми.

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