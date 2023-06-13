Воїни ССО разом із побратимами-піхотинцями відбили атаку російських військових. Кадри бойової роботи зняли оператори БпЛА на південному напрямку.

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Ударні FPV-дрони ССО України знищують ворога

Воїни навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій (ССО) показали, як працюють по противнику, що штурмом намагався взяти позиції Сил оборони.

Після невдалого штурму противник здійснив другу спробу, але українські бійці також успішно її відбили.

Як ударні FPV-дрони ССО України знищують окупантів: дивіться відео

Під час бою надзвичайну ефективність продемонстрували оператори FPV-дронів ССО України. Попри намагання ворожих бійців сховатися в укриттях, багато із них були знищені ударами безпілотників.

Українські бійці спостерігали за окупантами, мов у комп'ютерній грі та атакували ворога, коли той був найбільш вразливий. Росіяни ховалися, як щурі, проте карма наздогнала їх.

Зверніть увагу. Кожен українець може наблизити перемогу України та допомогти Силам оборони знищувати ще більше окупантів. Це можна зробити за допомогою Фонду 24, підтримавши будь-який з активних зборів.

Скільки окупантів знищили українські військові