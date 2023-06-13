Воины ССО вместе с собратьями-пехотинцами отразили атаку российских военных. Кадры боевой работы сняли операторы БПЛА на южном направлении.

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Ударные FPV-дроны ССО Украины уничтожают врага

Воины учебно-тренировочного центра Сил специальных операций (ССО) показали, как работают по противнику, пытавшемуся штурмом взять позиции Сил обороны.

После неудачного штурма противник предпринял вторую попытку, но украинские бойцы также успешно ее отразили.

Как ударные FPV-дроны ССО Украины уничтожают оккупантов: смотрите видео

В ходе боя чрезвычайную эффективность продемонстрировали операторы FPV-дронов ССО Украины. Несмотря на попытки вражеских бойцов спрятаться в укрытиях, многие из них были уничтожены ударами беспилотников.

Украинские бойцы наблюдали за оккупантами, как в компьютерной игре и атаковали врага, когда тот был наиболее уязвим. Русские прятались, как крысы, но карма догнала их.

Обратите внимание. Каждый украинский может приблизить победу Украины и помочь Силам обороны уничтожать еще больше оккупантов. Это можно сделать с помощью Фонда 24, поддержав любое из активных собраний.

Сколько оккупантов уничтожили украинские военные