Об актуальной ситуации на фронтах на утро 13 июня доложили в Генштабе ВСУ.

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Ракетный обстрел Украины

Известно, что оккупанты применили:

  • 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной;
  • 4 "Шахеда", 1 – уничтожен нашими защитниками.

К сожалению, есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры Кривого Рога. Погибли не менее трех человек, Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.

Какая ситуация на фронтах

Противник пытается оккупировать Луганскую и Донецкую области, продолжаются тяжелые бои с 26 боевыми столкновениями на этом участке фронта.

Север

Восток

Юг

Добавим, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши воины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.