14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной;
4 "Шахеда", 1 – уничтожен нашими защитниками.
К сожалению, есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры Кривого Рога. Погибли не менее трех человек, Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.
Какая ситуация на фронтах
Противник пытается оккупировать Луганскую и Донецкую области, продолжаются тяжелые бои с 26 боевыми столкновениями на этом участке фронта.
Север
Восток
Юг
Добавим, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши воины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.