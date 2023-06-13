Об актуальной ситуации на фронтах на утро 13 июня доложили в Генштабе ВСУ.

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Ракетный обстрел Украины

Известно, что оккупанты применили:

14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной;

4 "Шахеда", 1 – уничтожен нашими защитниками.

К сожалению, есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры Кривого Рога. Погибли не менее трех человек, Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.

Какая ситуация на фронтах

Противник пытается оккупировать Луганскую и Донецкую области, продолжаются тяжелые бои с 26 боевыми столкновениями на этом участке фронта.

Север

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок противника нет.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Восток

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Милового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого Харьковщины и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Южное и Сухая балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного.

Юг

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Мелитополе Запорожской области. Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников по поводу невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта.

Добавим, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши воины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.