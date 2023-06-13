Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 13 червня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Ракетний обстріл України

Відомо, що окупанти застосували:

14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною;

4 "Шахеди", 1 – знищено нашими захисниками.

На жаль, є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні об'єкти інфраструктури Кривого Рогу. Загинули щонайменше троє людей, Постраждалі у вкрай важкому стані.

Яка ситуація на фронтах

Противник намагається окупувати Луганську та Донецьку області, тривають важкі бої з 26 бойовими зіткненнями на цій ділянці фронту.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога немає.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Схід

На Куп'янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого на Харківщині та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне та Суха балка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли Мар'їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного.

Південь

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Триває примусова паспортизація громадян України в Мелітополі Запорізької області. Так, окупанти активно погрожують батькам випускників щодо неможливості отримання атестатів про закінчення школи в разі відмови отримання підлітками російського паспорта.

Додамо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.