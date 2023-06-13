14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною;
4 "Шахеди", 1 – знищено нашими захисниками.
На жаль, є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні об'єкти інфраструктури Кривого Рогу. Загинули щонайменше троє людей, Постраждалі у вкрай важкому стані.
Яка ситуація на фронтах
Противник намагається окупувати Луганську та Донецьку області, тривають важкі бої з 26 бойовими зіткненнями на цій ділянці фронту.
Північ
Схід
Південь
Додамо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.