Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, российскому командованию будет не так-то легко заменить армейца такого ранга.
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"Уничтожение офицеров дает о себе знать в управлении войсками. Так просто генерала не заменишь", – констатировал Попович.
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В российских войсках проблемы
"То, что военный такого ранга оказался в радиусе действий ракетных систем, свидетельствует о том, что там есть определенные проблемы с управляемостью", – отметил Попович.
Горячев, вероятно, был вынужден находиться ближе к переднему краю, чтобы устранить возникшие проблемы.
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