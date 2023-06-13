Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, российскому командованию будет не так-то легко заменить армейца такого ранга.

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"Уничтожение офицеров дает о себе знать в управлении войсками. Так просто генерала не заменишь", – констатировал Попович.

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Обратите внимание! В начале так называемой "спецоперации" Сергей Горячев был командиром 5 отдельной танковой бригады. За более чем год войны он "вырос" до заместителя командующего 35 общевойсковой армией. Стал генерал-майором, а также был назначен на пост начальника штаба армии.

В российских войсках проблемы

"То, что военный такого ранга оказался в радиусе действий ракетных систем, свидетельствует о том, что там есть определенные проблемы с управляемостью", – отметил Попович.

Горячев, вероятно, был вынужден находиться ближе к переднему краю, чтобы устранить возникшие проблемы.

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