Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан. По его словам списки потерь врага пополнили еще два российских офицера.

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Новые подразделения небоеспособны

Защитники ликвидировали командира вражеского подразделения "Шторм" 110-го ОМСБр Сергея "Бутуза" Аргунова.



Ликвидированный командир подразделения "Шторм" Сергей Бутуз Аргунов / Фото из телеграмму Анатолия "Штирлица" Штефана

Заметим, что новые подразделения России пришлось как раз формировать из-за колоссальных потерь, но, как видим, это отнюдь не спасает ситуацию. Это так называемое подразделение "Шторм", кстати, перебросили недавно на позиции вагнеровцев.

А вот что касается офицеров, то "груз 200" теперь:

полковник Денис Буянов;

старший лейтенант Никита Сосновский.



Минулись и два вражеских офицера / Фото с телеграммы Анатолия "Штирлица" Минулись и два вражеских офицера / Фото с телеграммы Анатолия "Штирлица"