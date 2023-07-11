Фортуна остаточно повернулася до окупантів на Бахмутському напрямку іншим боком. Їм завдають колосальних втрат. Зокрема, відзначилися герої 2-го штурмового батальйону.

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Здобутки українських героїв

Воїнам вдалося звільнити понад кілометр територій. Окрім того, вдалося покращити тактичне становище ЗСУ у напрямку самого Бахмута.

Захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків. Не зупиняємось на досягнутому – штурмуємо далі,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, воїнам вдалося:

знищити російську техніку (зокрема, ворожий танк);

захопити у полон 10 російських окупантів.

Також суттєво поповнився обмінний фонд на Таврійському напрямку. Окупанти розуміють, що – краще полон, аніж пакет й масово здаються.

Втрати ворога