З півострова загарбники таки відправилися через Скадовськ на Токмак, однак дістатися до пункту призначення ворогам так і не судилося. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

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Лише ліквідованих – понад сотня

Завадили посиленню російської армії оборонці України, які розбили ці резерви вщент. Кількість лише "закобзонених" загарбників перевищила сотню, а скільки росіян зазнали поранень – неможливо підрахувати.

Відправили хромих-косих через Скадовськ на Токмак, але їх наші десь на марші розбили вщент. Понад 100 "задвухсотили". Скільки "трьохсотих" – ніхто не скаже,

– повідомили 24 Каналу.

Ба більше, близько сотні окупантів, яким пощастило вціліти після прильоту, кинулися навтьоки. Про посилення своєї армії вони вже й не думали.

За останню добу мінус півтисячі росіян

Зазначимо, що за останню добу, станом на ранок 12 липня, оборонці України роздали квитки на концерт усім відомого музиканта аж 510 загарбникам. Відтак загальна кількість на лічильнику ліквідованих сягнула 235 530 окупантів.

На брухт також перетворили уже чимало й ворожої техніки. Так, разом з окупантами перестали нести загрозу українцям:

1 танк (загальна кількість – 4090);

7 бойових броньованих машин (7990);

17 артилерійських систем (4402);

2 РСЗВ (674);

1 засіб ППО (415);

33 БпПЛА оперативно-тактичного рівня (3726);

12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6978);

7 одиниць спеціальної техніки (647).

Попри такі неймовірні результати оборонців України, ніколи не можна забувати, якою величезною ціною вони досягаються. Редакторка нашого сайту Альона Захарова втратила на цій війні свого тата, який з перших днів вторгнення пішов у військо та служив на Донецькому напрямку.



Сьогодні на напрямку, де воюють побратими загиблого героя, є великі потреби у техніці та озброєнні, зокрема, зараз їм дуже потрібні окуляри нічного бачення. Тож у памʼять про батька Альона відкрила важливий збір, до якого за посиланням може долучитися кожен охочий.