Кадри із супутника опублікували у мережі. На них можна помітити, що дим сунув не лише зі складу, де зберігалися снаряди, повідомляє 24 Канал.
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В Октябрському знищили склад боєприпасів
У мережі показали наслідки успішної роботи українських воїнів в тимчасово окупованому Криму. Після того, як в Октябрському почав детонувати склад з боєприпасами, задимлення помітили ще на кількох точках на авіабазі.
Хоча авіабаза в Октябрському була давно покинута, проте, вочевидь, росіяни почали звозити туди щонайменше боєкомплекти. Можна припустити, що на території могла бути й техніка окупантів.
База в Октябрському із супутника
Знищений склад БК в Октябрському: коротко
- Ранок 22 липня у росіян в тимчасово окупованому Криму почався не з кави. Спочатку у мережі повідомили про нібито вибух, а згодом з'явилися повідомлення про пожежу у Сімферополі.
- Після дивної "пожежі" у Сімферополі окупанти припинили рух Кримським мостом. Причин такого рішення вони не пояснювали.
- Згодом у мережі почали з'являтися повідомлення про вибухи в Октябрському. Там уразили нафтобазу та авіабазу, де росіяни влаштували склад з боєкомплектами. Спочатку окупанти заявляли про буцімто атаку "ворожими безпілотниками", потім – ракетами Storm Shadow. З часом Акьонов підтвердив і приліт по складу з боєприпасами.
- Детонація була такої сили, що окупантам довелося зупинити залізницю на півострові. Так званий "голова Криму" Аксьонов також оголосив евакуацію в радіусі 5 кілометрів від епіцентру детонації в Октябрському. Він наголосив, що такі "заходи безпеки" є тимчасовими.
- ЗСУ згодом підтвердили, що вибухи в Октябрському та знищення складу боєкомплекту – наслідок успішної роботи Сил оборони.