Оскільки Збройні Сили України вміють гарно тримати інтригу. Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Більше про це У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

Окупантам слід приготуватися

Окрім того, факт того, що окупанти збентежені через вибухи на окупованому українському півострові, лише спрощує прихід "бавовни" до Криму.

Тому хай (росіяни – 24 Канал) вчаться вимовляти "бавовна" зі страхом,

– наголосила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь".

Наразі ж для загарбників лунають "гучні аплодисменти", які не закінчуються упродовж кількох днів. Це абсолютно вписується у логіку та закони ведення війни. Все, що ворог може підтягнути та використовувати у війні є нашими легітимними цілями та ЗСУ мають право знищувати, оскільки звільняють наші землі.

Зверніть увагу! Уночі проти 19 липня було гучно на Старокримському полігоні. Унаслідок цього розпочалася детонація боєприпасів, яка й досі триває.

У Криму сезон "бавовни": останні новини