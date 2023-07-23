Оскільки Збройні Сили України вміють гарно тримати інтригу. Про це 24 каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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Окупантам слід приготуватися
Окрім того, факт того, що окупанти збентежені через вибухи на окупованому українському півострові, лише спрощує прихід "бавовни" до Криму.
Тому хай (росіяни – 24 Канал) вчаться вимовляти "бавовна" зі страхом,
– наголосила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь".
Наразі ж для загарбників лунають "гучні аплодисменти", які не закінчуються упродовж кількох днів. Це абсолютно вписується у логіку та закони ведення війни. Все, що ворог може підтягнути та використовувати у війні є нашими легітимними цілями та ЗСУ мають право знищувати, оскільки звільняють наші землі.
У Криму сезон "бавовни": останні новини
- Зранку 22 липня пролунали вибухи на аеродромі в селищі Октябрське, що в окупованому Криму. Це спричинило пожежу та детонацію боєприпасів. Ця авіабаза була одним із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР.
- В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили влучання по ворожих цілях у Красногвардійському районі Криму. Також там опублікували відео, як детонують боєприпаси окупантів. Переглянути можна тут.
- 20 липня місцеві повідомляли про звуки вибухів у Новофедорівці. Попередньо вони лунали поблизу військового аеродрому "Саки". Це летовище ворог використовує, щоб завдавати ударів по Півдню України. Та це вже не вперше до Новофедорівки завітала "бавовна".