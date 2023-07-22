Місцеві публікують світлини та відео масштабної пожежі та звуки вибухів у Криму. 24 Канал розповідає все, що відомо про день "бавовни" в Криму.

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ЗСУ атакували склад БК росіян і нафтобазу

Близько 11 години у мережі почали з'являтися повідомлення, що в Красногвардійському районі Криму тривалий час продовжуються вибухи.

Вибухам передувала інформація про те, що рух Кримськом мостом тимчасово перекрито.

Після цього з'явилися перші відео масштабної пожежі на ворожому аеродромі в селищі Октябрське. У районі, де виникла пожежа, розташована військова авіабаза "Октябрьское".

Перші кадри пожежі на ворожому аеродромі в селищі Октябрське: дивіться відео

Авіабаза була одним із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР.

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Масштабна пожежа в селищі Октябрське: дивіться відео

Місцеві в Криму повідомляють про дуже серйозну детонацію на складах БК. Через вибухи зупинено кілька поїздів "Таврія", що прямують до Криму і з Криму.

Момент вибуху в селищі Октябрське: дивіться відео

Російські військові тікають з Октябрського

Поки Кримський міст закритий для цивільних, російські військові тікають із селища Октябрське. У мережі публікують відео, як військова техніка окупантів покидає аеродром.

На опублікованих кадрах видно щонайменше дві військові вантажівки росіян. Цікаво, що поки рух залізницею для цивільних зупинено, про зупинку військових поїздів повідомлень не надходило.

Окупанти тікають через вибухи в Октябрському: дивіться відео

Окупантам привиділася атака дронів

Ставленики Кремля в окупованому Криму намагаються приховати від людей реальні наслідки вибухів. Зокрема, гауляйтер в окупованому Криму Сергєй Аксьонов спершу заявив про "спробу" атаки безпілотників.

Поки в Криму фіксують детонацію боєприпасів та масштабну пожежу, Аксьонов заявляє тільки про ліквідацію "можливих наслідків".

"Противник здійснив спробу нальоту з використанням БпЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Криму. Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків", – заявив гауляйтер Криму.

"Бавовна" настільки сильна, що детонацію добре чути в селах Джанкойського району на відстані понад 60 кілометрів. Також детонацію добре чути за 50 кілометрів у Нижньогірському.

Зрештою Аксьонов таки визнав, що в Криму сталася детонація на складі боєприпасів. Хоча на кадрах видно масштабну пожежу, він каже, що нібито руйнувань і постраждалих немає.

Окупаційна влада Криму ухвалила рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця детонації.

ЗСУ підтвердили, що знищили нафтобазу росіян

У Генеральному штабі ЗСУ о 13 годині офіційно підтвердили, що Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії Росії у тимчасово окупованому Октябрському.

Інших деталей у Генштабі ЗСУ не надали. Слід зазначити, що це один з небагатьох випадків, коли в Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили удар по тилу ворога в окупованому Криму.