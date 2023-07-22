Местные публикуют фотографии и видео масштабного пожара и звуки взрывов в Крыму. 24 Канал рассказывает все, что известно о дне "хлопка" в Крыму.

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ВСУ атаковали склад БК россиян и нефтебазу

Около 11 часов в сети начали появляться сообщения о том, что в Красногвардейском районе Крыма длительное время продолжаются взрывы.

Взрывам предшествовала информация о том, что движение по Крымскому мосту временно перекрыто.

После этого появились первые видео масштабного пожара на вражеском аэродроме в поселке Октябрьское. В районе, где возник пожар, расположена военная авиабаза "Октябрьское".

Первые кадры пожара на вражеском аэродроме в поселке Октябрьское: смотрите видео

Авиабаза была одним из самых крупных аэродромов авиации Черноморского флота СССР.

Обратите внимание Могло прилететь в одну из самых больших авиабаз Крыма: показываем на карте Октябрьское

Масштабный пожар в поселке Октябрьское: смотрите видео

Местные в Крыму сообщают об очень серьезной детонации на складах БК. Из-за взрывов остановлены несколько поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма.

Момент взрыва в поселке Октябрьское: смотрите видео

Российские военные бегут из Октябрьского

Пока Крымский мост закрыт для гражданских, российские военные бегут из поселка Октябрьское. В сети публикуют видео, как военная техника оккупантов покидает аэродром.

На опубликованных кадрах видны по меньшей мере два военных грузовика россиян. Интересно, что пока движение по железной дороге для гражданских остановлено, об остановке военных поездов сообщений не поступало.

Оккупанты убегают из-за взрывов в Октябрьском: смотрите видео

Оккупантам привиделась атака дронов

Ставленники Кремля в оккупированном Крыму пытаются скрыть от людей реальные последствия взрывов. В частности, гауляйтер оккупированному Крыму Сергей Аксенов сначала заявил о попытке атаки беспилотников.

Пока в Крыму фиксируют детонацию боеприпасов и масштабный пожар, Аксенов заявляет только о ликвидации "возможных последствий".

"Противник предпринял попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий", – заявил гауляйтер Крыма.

"Хлопок" настолько сильный, что детонацию хорошо слышно в селах Джанкойского района на расстоянии более 60 километров. Также детонацию хорошо слышно в 50 километрах в Нижнегорском.

В конце концов Аксенов таки признал, что в Крыму произошла детонация на складе боеприпасов. Хотя на кадрах виден масштабный пожар, он говорит, что якобы разрушений и пострадавших нет.

Оккупационные власти Крыма приняли решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места детонации.

ВСУ подтвердили, что уничтожили нефтебазу россиян

В Генеральном штабе ВСУ в 13 часов официально подтвердили, что Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии России во временно оккупированном Октябрьском

Других деталей в Генштабе ВСУ не предоставили. Следует отметить, что это один из немногих случаев, когда в Генштабе ВСУ официально подтвердили удар по тылу врага в оккупированном Крыму.