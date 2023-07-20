Наразі це летовище активно використовують окупанти, що завдавати ударів по Півдню нашої держави. 24 Канал детальніше розповість і покаже, де розташовані місця, в яких було гучно.
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Де розташована Новофедорівка на карті
Після анексії Криму у 2014 році росіяни розмістили на аеродромі "Саки" поблизу Новофедорівки своє військове угруповання. Наразі там базується 43 окремий морський штурмовий авіаполк Чорноморського флоту країни-агресорки.
Де розташоване місто Новофедорівка: дивіться на карті
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на цьому летовищі стоять російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30. Літаки з цього аеродрому Росія використовує для атак на Україну, зокрема, у бомбардуваннях Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.
Де розташований аеродром "Саки": дивіться на карті
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