У Криму в Сакському районі чули вибухи. Окупанти заявили про роботу своєї ППО, передає 24 Канал.

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Що кажуть окупанти

Російські телеграм-канали повідомили про вибухи у Сімферопольському районі біля селища міського типу Гвардійське. Також було гучно Сакському районі. А ще "бавовну" чули біля аеродрому в Новофедорівці.

Окупанти заявили, що усі цілі нібито були знищені. Гауляйтер Сергій Аксьонов повідомив, що це були дрони.

Що каже Україна

Інформацію про звуки "бавовни" біля аеродрому в Криму підтвердив активіст Сергій Стерненко.

Новофедорівський аеродром у тимчасово окупованому Криму під атакою невідомих безпілотників, працює ворожа ППО,

– написав блогер.

Телеграм-канал "Николаевский Ванёк" підтвердив інформацію про вибухи у Сакському районі Кримського півострова.



Наслідки бавовни у Криму / Фото з соцмереж

У вересні 2022 року в Новофедорівському аеродромі сталася потужна "бавовна"