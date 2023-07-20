Так зване "МНС Криму" повідомляє, що ситуація на військовому полігоні в Кіровському районі Криму нібито "стабілізується", пише 24 Канал. Хоча детонація триває від ночі 19 липня, окупанти кажуть, що вже відчувається "суттєве зниження частоти детонації".
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Полігон окупантів у Криму був підірваний потужним вибухом
Водночас професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве показав, який вигляд мають наслідки вибухів на полігоні в окупованому Криму. Він опублікував супутникові фото.
Для порівняння Ватанаве взяв два знімки, один із яких зробили 13 липня, інший – 19 липня після вибухів.
Полігон окупантів 13 та 19 липня / Фото Хіденорі Ватанаве
"Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом", – мовиться у дописі.
На полігоні росіян в окупованому Криму сталася "бавовна"
- Уночі 19 липня на полігоні росіян в окупованому Старому Криму прогриміли потужні вибухи. Партизанський рух "Атеш" заявив, що внаслідок вибухів було знищено склад боєприпасів росіян.
- Водночас "Атеш" заявив, що не причетний до "бавовни" в Старому Криму. Через детонацію окупантам довелося евакуювали понад 2 тисячі людей.
- На військовому полігоні нібито було зафіксовано три прильоти. Унаслідок "бавовни" нібито є загиблі та багато поранених окупантів.
- Цікаво, що в Кремлі намагаються приховати реальну ситуацію на полігоні. Зокрема, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Путіну нібито доповіли про пожежу на полігоні, а не детонацію.
- Наразі не відомо, як саме атакували військовий об'єкт росіян. Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи те, чим могли атакувати полігон, сказав, що головне не якість зброї, а уміння її правильно використовувати.