Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, на цьому місці був потужний полігон ще до 2014 року.

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Що вдалося знищити на полігоні в Криму

Як припустив Світан, вибухи на полігоні в Криму свідчать, що там вдалося знищити значний склад боєприпасів. Там навіть могли бути ракети, якими окупанти хотіли обстрілювати Україну.

Могли вибухати і ракети, і боєприпаси, і міни. З результатів видно, що це були серйозні ракети. Аж до "Калібрів" могли бути. Хороший склад вдалося знищити,

– зауважив Світан.

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Найімовірніше, на цьому складі окупанти розмістили значно більше боєприпасів, ніж дозволяють норми. У такому випадку навіть незначне влучання в певний сектор руйнує інші сектори, де розташовані снаряди.

В такому режимі вони починають загрожувати самі собі. Влучання по одному сектору спричиняє детонацію всього складу. Все йде за ланцюговою реакцією,

– зауважив Світан.

Вибухи в Криму: коротко