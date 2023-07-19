Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, на цьому місці був потужний полігон ще до 2014 року.
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Що вдалося знищити на полігоні в Криму
Як припустив Світан, вибухи на полігоні в Криму свідчать, що там вдалося знищити значний склад боєприпасів. Там навіть могли бути ракети, якими окупанти хотіли обстрілювати Україну.
Могли вибухати і ракети, і боєприпаси, і міни. З результатів видно, що це були серйозні ракети. Аж до "Калібрів" могли бути. Хороший склад вдалося знищити,
– зауважив Світан.
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Найімовірніше, на цьому складі окупанти розмістили значно більше боєприпасів, ніж дозволяють норми. У такому випадку навіть незначне влучання в певний сектор руйнує інші сектори, де розташовані снаряди.
В такому режимі вони починають загрожувати самі собі. Влучання по одному сектору спричиняє детонацію всього складу. Все йде за ланцюговою реакцією,
– зауважив Світан.
Вибухи в Криму: коротко
- Упродовж останнього часу в тимчасово окупованому Криму почастішали випадки різних вибухів на військових об'єктах окупантів. Перелік найгучніших інцидентів читайте в матеріалі 24 Каналу.
- В ніч на 19 липня там раптово загорівся склад боєприпасів поблизу селища Старий Крим. Відео детонації є надзвичайно ефектним.
- В ніч на 17 липня вибухи лунали на Кримському мосту. Там вдалося суттєво пошкодити один з прольотів.