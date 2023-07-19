Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, на этом месте был мощный полигон еще до 2014 года.

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Что удалось уничтожить на полигоне в Крыму

Как предположил Свитан, взрывы на полигоне в Крыму свидетельствуют о том, что там удалось уничтожить значительный состав боеприпасов. Там даже могли быть ракеты, которыми оккупанты хотели обстреливать Украину.

Могли взрываться и ракеты, и боеприпасы, и мины. Из результатов видно, что это были серьезные ракеты. Вплоть до "Калибров" могли быть. Хороший склад удалось уничтожить,

– заметил Свитан.

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Скорее всего, на этом складе оккупанты разместили гораздо больше боеприпасов, чем позволяют нормы. В таком случае даже незначительное попадание в определенный сектор разрушает другие сектора, где расположены снаряды.

В таком режиме они начинают угрожать сами себе. Попадание по одному сектору влечет за собой детонацию всего состава. Все идет за цепной реакцией,

– заметил Свитан.

Взрывы в Крыму: коротко