Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, на этом месте был мощный полигон еще до 2014 года.
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Что удалось уничтожить на полигоне в Крыму
Как предположил Свитан, взрывы на полигоне в Крыму свидетельствуют о том, что там удалось уничтожить значительный состав боеприпасов. Там даже могли быть ракеты, которыми оккупанты хотели обстреливать Украину.
Могли взрываться и ракеты, и боеприпасы, и мины. Из результатов видно, что это были серьезные ракеты. Вплоть до "Калибров" могли быть. Хороший склад удалось уничтожить,
– заметил Свитан.
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Скорее всего, на этом складе оккупанты разместили гораздо больше боеприпасов, чем позволяют нормы. В таком случае даже незначительное попадание в определенный сектор разрушает другие сектора, где расположены снаряды.
В таком режиме они начинают угрожать сами себе. Попадание по одному сектору влечет за собой детонацию всего состава. Все идет за цепной реакцией,
– заметил Свитан.
Взрывы в Крыму: коротко
- В последнее время во временно оккупированном Крыму участились случаи различных взрывов на военных объектах оккупантов. Список самых громких инцидентов читайте в материале 24 Канала.
- В ночь на 19 июля там внезапно загорелся склад боеприпасов вблизи поселка Старый Крым. Видео детонации – чрезвычайно эффектное.
- В ночь на 17 июля взрывы раздавались на Крымском мосту. Там удалось существенно повредить один из пролетов.