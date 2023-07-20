В Крыму в Сакском районе слышали взрывы. Оккупанты заявили о работе своей ПВО, передает 24 Канал.

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Что говорят оккупанты

Российские телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Симферопольском районе возле поселка городского типа Гвардейское. Также было шумно в Сакском районе. А еще "хлопок" слышали у аэродрома в Новофедоровке.

Оккупанты заявили, что все цели якобы были уничтожены. Гауляйтер Сергей Аксенов сообщил, что это были дроны.

Что говорит Украина

Информацию о звуках "хлопка" у аэродрома в Крыму подтвердил активист Сергей Стерненко.

Новофедоровский аэродром во временно оккупированном Крыму под атакой неизвестных беспилотников, работает враждебно ПВО,

– написал блогер.