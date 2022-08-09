россияне традиционно опровергают взрывы и любую атаку, говорят о "детонации боеприпасов", рассматривают даже версию "кто-то не в том месте покурил". Но суть неизменная – аэродром пылает.
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Где расположена Новофедоровка
Новофедоровка – это поселок, расположенный недалеко от города Саки на побережье Черного моря. От Новофедоровки до линии фронта чуть более 200 км.
Смотрите на карте, где расположена Новофедоровка:
Вблизи Новофедоровки находится военный аэродром, который россияне захватили в 2014 году во время незаконной оккупации Крыма. На этом аэродроме дислоцируется 43-й истребительный авиационный полк воздушно-космических сил России.
Как раз такие российские войска используются для запусков ракет "Кинжал", которым два дня назад оккупанты обстреливали Винницкую область.
Что произошло: коротко о взрывах
Жители Крыма начали сообщать о звуках взрывов около 15:00 по местному времени. Впоследствии в Сакском районе подтвердили, что пожар произошел на аэродроме, его причина – взрыв.
Было не менее десяти взрывов.
Подробности Возле авиабазы россиян в Крыму раздались мощные взрывы
Жирная цель: какие самолеты были на аэродроме
На аэродроме в Новофедоровке были размещены самолеты Су-24М, Су-30СМ, Су-33. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные до взрывов. Кажется, эти самолеты больше нам не будут гадить.
Как выглядел аэропорт "Саки" до взрывов / Фото Planet Labs
Аэродром "Саки" возле Новофедоровки / Фото Planet Labs
На аэродроме находились военные самолеты россии / Фото Planet Labs
Как могли отработать ВСУ
OSINT-аналитики InformNapalm предположили, что сегодня ВСУ отработали по классической схеме:
- AGM-88 HARM вывели из строя РЛС/ПВО,
- а дальше в пробитое "окно" залетели пока еще не анонсированные ATACMS (американский ракетный комплекс, предварительно были слухи об их передаче после российского военного преступления в Оленевке).
Таким образом, была уничтожена / поражена очень "жирная цель", так как на этом аэродроме в Новофедоровке базируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский авиационный полк (на архивных спутниковых снимках видно, что на этом аэродроме базировались Су-24, Су-24МР и Су- 30СМ),
– отметили аналитики.
В то же время российское командование заявило, что на территории аэродрома Саки возле Новофедоровки произошла детонация авиационных боеприпасов.
Это очень напоминает "случайный пожар на крейсере "Москва" или "жест доброй воли на острове Змеиный".