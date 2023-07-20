Сейчас этот аэропорт активно используют оккупанты, которые наносят удары по Югу нашего государства. 24 Канал подробнее расскажет и покажет, где расположены места, в которых было громко.
Смотрите также "Какой-то ба-бах": в Севастополе и Феодосии слышали взрывы
Где находится Новофедоровка на карте
После аннексии Крыма в 2014 году россияне разместили на аэродроме "Саки" вблизи Новофедоровки свою военную группировку. В настоящее время там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота страны-агрессорки.
Где расположен город Новофедоровка: смотрите на карте
Местные телеграм-каналы сообщают, что на этом аэродроме стоят российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Самолеты с этого аэродрома Россия использует для атак на Украину, в частности, в бомбардировках Херсонской, Николаевской и Одесской областей.
Где расположен аэродром "Саки": смотрите на карте
Что известно о взрывах в Новофедоровке
- Российские телеграмм-каналы 20 июля сообщали о громких звуки взрывов поблизости Новофедоровки в Крыму. Пропагандисты заявляли, что аэродром якобы подвергся "атаки дронами".
- Также в сети сообщали о звуках "работы российской противовоздушной обороны". Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заверил, что якобы все цели были уничтожены российскими военными.
- Известно, что на аэродроме вблизи Новофедоровки оккупанты учат своих пилотов. Россияне там создали учебно-тренировочный комплекс "НИТЬ".
- Кроме того, взрывы раздавались и в других частях оккупированного россиянами Крымского полуострова. В частности, о взрывах говорили и в Симферопольском районе возле поселка Гвардейское. Также звуки взрывов раздавались и в Сакском районе Крыма.