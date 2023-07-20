Сейчас этот аэропорт активно используют оккупанты, которые наносят удары по Югу нашего государства. 24 Канал подробнее расскажет и покажет, где расположены места, в которых было громко.

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Где находится Новофедоровка на карте

После аннексии Крыма в 2014 году россияне разместили на аэродроме "Саки" вблизи Новофедоровки свою военную группировку. В настоящее время там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота страны-агрессорки.

Где расположен город Новофедоровка: смотрите на карте

Местные телеграм-каналы сообщают, что на этом аэродроме стоят российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Самолеты с этого аэродрома Россия использует для атак на Украину, в частности, в бомбардировках Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Где расположен аэродром "Саки": смотрите на карте

Обратите внимание! На оккупированном аэродроме в Саках уже не в первый раз раздаются мощные взрывы. Последний раз "прилеты" по аэродрому прошли 9 августа 2022 года. Тогда в результате "атаки" были уничтожены 9 самолетов российских захватчиков.

Что известно о взрывах в Новофедоровке