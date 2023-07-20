Сначала местные паблики начали писать о том, что громко в Севастополе, информирует 24 Канал. Через несколько минут поступила информация о неком "ба-бахе" в Феодосии.

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Взрывы снова могли раздаваться в Старом Крыму

Где точно в Крыму произошли взрывы – пока неизвестно. По одной из версий, звуки взрывов слышали в районе Камышевой бухты. По другой версии, громко было в районе полигона в Старом Крыму.

Там накануне детонировал склад боеприпасов российских оккупантов.

В Севастополе слышали взрывы в Гагаринском районе. Взрывы доносились или со стороны Камышевой бухты, или Казачьей.

Накануне в Крыму было громко на военном полигоне

  • Ночью 19 июля на полигон россиян в оккупированном Старом Крыму пришел "хлопок". В результате взрывов был уничтожен склад боеприпасов россиян, который детонировал в течение дня. Из-за детонации оккупанты вынужденно эвакуировали более 2 тысяч человек.
  • По данным местных крымских ресурсов, в результате "хлопка" на полигоне в Старом Крыму есть погибшие и много раненых оккупантов. Однако Россия тщательно скрывает эту информацию.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину якобы доложили о пожаре на полигоне. Интересно, что в Кремле, комментируя детонацию боеприпасов, употребляли слово "возгорание".
  • С помощью такой риторике Кремль пытается избегать сообщений о том, что военные объекты России в Крыму не защищены.
  • По предварительным данным, на военном полигоне россиян в Старом Крыму было зафиксировано три прилета. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, комментируя то, чем могли атаковать полигон россиян, подчеркнул, что главное не качество оружия, а умение его правильно использовать.