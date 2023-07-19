Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. Официальной информации о происшествии нет, но такой удар можно нанести ракетами SCALP или Storm Shadow.
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Мы знаем, что ракеты Storm Shadow имеют дальность до 250 километров, SCALP имеет ту же дальность, но в экспортном варианте, для внутреннего потребления эта ракета имеет дальность более 500 километров. Никто не знает, какие именно SCALP нам поставили,
– сказал аналитик.
Можно лишь предполагать, что Украина имеет ракеты, которые стреляют на дальность более 250 километров, то есть все, что расположено в Крыму, мы можем поражать нашими ракетами.
Что взорвалось в Крыму
Утром 19 июля стало известно о пожаре на военной базе в Кировском районе Крымского полуострова. На этом полигоне оккупанты обустроили большой склад оружия, в том числе здесь хранились гранаты, минометные мины, стрелковое вооружение, артиллерийские снаряды.
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Украина не подтвердила причастность к инциденту
В телеграмм-канале, который называется "Кирило Буданов Кирилл Буданов" после взрыва появилось сообщение о якобы "успешно проведенной операции в Крыму". Однако этот канал является фейковым и не принадлежит главе ГУР Украины, его официальный канал называется "Начальник ГУР МО Украины".
События в оккупированном Крыму
- Партизанское движение "Атеш" сообщило, что склад с боеприпасами на военном полигоне у поселка Старый Крым взорвался около 4 утра. По состоянию на 10 утра продолжалась детонация боеприпасов.
- В телеграмм-канале "Крымский ветер" рассказали, что еще один взрыв прогремел около 6:54 утра по местному времени. Взрывную волну почувствовали в Феодосии. На самом полигоне все утро слышались взрывы и был виден черный дым.
- Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дороги возле Старокрымского полигона перекрыли. Известно, что весь транспорт Крыма перенаправляется к объезду перекрытого участка "Тавриды".
- Ранее ночью 17 июля произошло чрезвычайное событие на Крымском мосту: в результате удара повреждено опору моста. Это будет иметь последствия для снабжения оружием оккупантов.