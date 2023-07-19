Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. Официальной информации о происшествии нет, но такой удар можно нанести ракетами SCALP или Storm Shadow.

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Мы знаем, что ракеты Storm Shadow имеют дальность до 250 километров, SCALP имеет ту же дальность, но в экспортном варианте, для внутреннего потребления эта ракета имеет дальность более 500 километров. Никто не знает, какие именно SCALP нам поставили,

– сказал аналитик.

Можно лишь предполагать, что Украина имеет ракеты, которые стреляют на дальность более 250 километров, то есть все, что расположено в Крыму, мы можем поражать нашими ракетами.

Что взорвалось в Крыму

Утром 19 июля стало известно о пожаре на военной базе в Кировском районе Крымского полуострова. На этом полигоне оккупанты обустроили большой склад оружия, в том числе здесь хранились гранаты, минометные мины, стрелковое вооружение, артиллерийские снаряды.

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Украина не подтвердила причастность к инциденту

В телеграмм-канале, который называется "Кирило Буданов Кирилл Буданов" после взрыва появилось сообщение о якобы "успешно проведенной операции в Крыму". Однако этот канал является фейковым и не принадлежит главе ГУР Украины, его официальный канал называется "Начальник ГУР МО Украины".

События в оккупированном Крыму