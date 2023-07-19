Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Офіційної інформації щодо події немає, але такий удар можна було завдати ракетами SCALP або Storm Shadow.
Дивіться також "Київ спалити вщент": у росіян сталась істерика через вибухи на полігоні у Криму
Ми знаємо, що ракети Storm Shadow мають дальність до 250 кілометрів, SCALP має таку саму дальність, але в експортному варіанті, для внутрішнього споживання ця ракета має дальність більше ніж 500 кілометрів. Ніхто не знає, які саме SCALP нам поставили,
– мовив аналітик.
Він наголосив, що можна лише припускати, що Україна має ракети, які стріляють на дальність більше, ніж 250 кілометрів, тобто все, що розташоване у Криму ми можемо уражати нашими ракетами.
Що вибухнуло у Криму
Вранці 19 липня стало відомо про пожежу на військовій базі у Кіровському районі Кримського півострова. На цьому полігоні окупанти облаштували великий склад зброї, зокрема, тут зберігались гранати, мінометні міни, стрілецьке озброєння, артилерійські снаряди.
Чому загорівся Старокримський полігон: дивіться відео
Україна не підтвердила причетність до інциденту
У телеграм-каналі, який має назву "Кирило Буданов Кирилл Буданов" після вибуху з’явилося повідомлення про ніби-то "успішно проведену операцію у Криму". Однак цей канал є фейковим і не належить очільнику ГУР України, його офіційний канал називається "Начальник ГУР МО України".
Події в окупованому Криму
- Партизанський рух "Атеш" повідомив, що склад із боєприпасами на військовому полігоні біля селища Старий Крим вибухнув близько 4 ранку. Станом на 10 ранку ще тривала детонація боєприпасів.
- У телеграм-каналі "Кримський вітер" розповіли, що ще один вибух пролунав близько 6:54 ранку за місцевим часом. Вибухову хвилю відчули у Феодосії. На самому полігоні увесь ранок було чути вибухи та було видно чорний дим.
- Окупаційний "глава" Криму Сєргєй Аксьонов повідомив, що дороги біля Старокримського полігону перекрили. Відомо, що весь транспорт Криму перенаправляють до об'їзду перекритої ділянки "Тавриди".
- Раніше, уночі 17 липня сталася надзвичайна подія на Кримському мосту: унаслідок удару пошкоджено опору моста. Це матиме негайні наслідки для постачання зброї окупантам.