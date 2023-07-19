Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Офіційної інформації щодо події немає, але такий удар можна було завдати ракетами SCALP або Storm Shadow.

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Ми знаємо, що ракети Storm Shadow мають дальність до 250 кілометрів, SCALP має таку саму дальність, але в експортному варіанті, для внутрішнього споживання ця ракета має дальність більше ніж 500 кілометрів. Ніхто не знає, які саме SCALP нам поставили,

– мовив аналітик.

Він наголосив, що можна лише припускати, що Україна має ракети, які стріляють на дальність більше, ніж 250 кілометрів, тобто все, що розташоване у Криму ми можемо уражати нашими ракетами.

Що вибухнуло у Криму

Вранці 19 липня стало відомо про пожежу на військовій базі у Кіровському районі Кримського півострова. На цьому полігоні окупанти облаштували великий склад зброї, зокрема, тут зберігались гранати, мінометні міни, стрілецьке озброєння, артилерійські снаряди.

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Україна не підтвердила причетність до інциденту

У телеграм-каналі, який має назву "Кирило Буданов Кирилл Буданов" після вибуху з’явилося повідомлення про ніби-то "успішно проведену операцію у Криму". Однак цей канал є фейковим і не належить очільнику ГУР України, його офіційний канал називається "Начальник ГУР МО України".

Події в окупованому Криму