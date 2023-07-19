В частности, отвечая на вопрос о том, доложили ли Путину о ситуации с пожаром на полигоне в Крыму, Песков заявил российским журналистам, что ситуация на месте уточняется.

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Естественно, докладывается президенту. Вы знаете, что Аксенов (ставленник Кремля, так называемый "глава" оккупационных властей Крыма) очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание. Меры предпринимаются. Ситуация уточняется,

– сказал Песков.

Но добавил, что пока большего сказать не может.

Ну конечно, объяснить, почему на военных объектах россиян в оккупированном Крыму участились случаи "хлопка", муртады сложно.

Что за склады взрываются в Крыму На рассвете 19 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Кировском районе возле села Кринички. Предварительно были прилеты на территорию Старокрымского полигона, и произошла детонация. Предварительно, прилетов было три, и зафиксировано попадание по полигону, после чего произошла детонация, и взрывы слышны даже в Феодосии. Оккупанты временно вывезли около 2000 человек из четырех населенных пунктов из-за детонации на полигоне в Кировском районе. Их размещают в школах. Участок трассы "Таврида" перекрыли, организован объезд.

Хронология "хлопка" в Крыму: главное