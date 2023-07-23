Поскольку Вооруженные Силы Украины могут хорошо держать интригу. Об этом 24 каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Оккупантам следует приготовиться
Кроме того, факт того, что оккупанты обескуражены из-за взрывов на оккупированном украинском полуострове, только упрощает приход "хлопка" в Крым.
Поэтому пусть (россияне – 24 Канал) учатся произносить "хлопок" со страхом,
– подчеркнула руководительница объединенного пресс-центра ОК "Юг".
Пока же для захватчиков раздаются "громкие аплодисменты", которые не заканчиваются несколько дней. Это полностью вписывается в логику и законы ведения войны. Все, что враг может подтянуть и использовать в войне является нашими легитимными целями и ВСУ имеют право уничтожать, поскольку освобождают наши земли.
В Крыму сезон "хлопка": последние новости
- Утром 22 июля раздались взрывы на аэродроме в поселке Октябрьское, что в оккупированном Крыму. Это привело к пожару и детонации боеприпасов. Эта авиабаза была одним из самых крупных аэродромов авиации Черноморского флота СССР.
- В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили попадание по вражеских целях в Красногвардейском районе Крыма. Также там опубликовали видео, как детонируют боеприпасы оккупантов. Посмотреть можно здесь.
- 20 июля местные сообщали о звуках взрывов в Новофедоровке. Предварительно они звучали у военного аэродрома "Саки". Эту авиабазу враг использует, чтобы наносить удары по Югу Украины. И это уже не первый раз в Новофедоровку пришел "хлопок".