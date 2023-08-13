Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Запеклі бої тривають біля Бахмута, а також на Лимансько-Куп'янському напрямку.

До теми ЗСУ просунулися під Вугледаром, а росіяни пруть на Білогорівку: зміни карти фронту за тиждень

Де наступають росіяни

Ворог тисне на Куп'янськ: дивіться на карті

Карта боїв на Лиманському напрямку

Яка ситуація біля Авдіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Що відбувається на Півночі