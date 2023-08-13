За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются у Бахмута, а также на Лиманско-Купянском направлении.

К теме ВСУ продвинулись под Угледаром, а россияне прут на Белогоровке: изменения карты фронта за неделю

Где наступают россияне

Враг давит на Купянск: смотрите на карте

Карта боев на Лиманском направлении

Какая ситуация возле Авдеевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Что происходит на Севере