За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях, среди которых Лимано-Купянский и Бахмутский.

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На каких направлениях наступают оккупанты

Карта боев на Купянском направлении

Карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев на Авдеевском направлении

Карта боевых действий в районе Марьинки

Карта боев на Шахтерском направлении