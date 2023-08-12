За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях, среди которых Лимано-Купянский и Бахмутский.
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На каких направлениях наступают оккупанты
Карта боев на Купянском направлении
Карта боев на Бахмутском направлении
Карта боев на Авдеевском направлении
Карта боевых действий в районе Марьинки
Карта боев на Шахтерском направлении