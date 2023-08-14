Цікавий інцидент трапився 12 серпня. Підпілля повідомило, що тоді в Михайлівку приїхали пропагандисти знімати сюжет про "великий внесок" кадирівського високопосадовця в розбудову окупованих територій.
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Кадирівці та російська армія вчинили перестрілку між собою
Близько 20:00 того ж дня (12 серпня – 24 Канал), в районі Центрального парку селища, між кадирівцями та дагестанцями з іншого підрозділу відбулася словесна перепалка. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь в повітря,
– заявили в Центрі нацспротиву.
Далі суперечка між кадирівцями та дагестанцями розвивалась вже із застосуванням різних видів зброї. Так:
- під час сутички одному з окупантів завдали численних колото-різаних поранень несумісних з життям;
- після цього почалась перестрілка із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 "Костер", ручних гранат та стрілецької зброї.
В ході бою успіх мали дагестанці. Під час сутички було вбито 20 і поранено 40 окупантів з обох сторін,
– повідомив Спротив.
У вигляді покарання командира кадирівського підрозділу відправили на передову.
Кадирівці влаштували перестрілку під Маріуполем
Російські загарбники та кадирівці "славляться" своїми агресивними діями як щодо одне одного, так і щодо місцевих мешканців на тимчасово окупованих українських землях.
Так, днями у кадирівців виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою в селі Урзуфі, що неподалік Маріуполя. Туди кадирівців відправили на відпочинок.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що внаслідок перестрілки загинули не тільки вороги, а й місцеві мирні мешканці. Зокрема, кадирівці забрали життя 7 мирних:
- двох дівчат-підлітків;
- чотирьох хлопців;
- жінки.
Внаслідок перестрілки "самоліквідувалися" також 4 російських військових. Детальніше про інцидент – читайте за посиланням.