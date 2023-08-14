Про це повідомив радник міського голови Маріуполя. Зауважив, що жоден місцевий житель не постраждав, передає 24 Канал.
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Прилетіло в табір окупантів
Влучання в табір окупантів в таборі "Хвиля" (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже. Просто прекрасно,
– підкреслив Андрющенко.
Також додав, що спочатку загарбники хотіла замовчати факт, далі брехати, що нібито "всі місцеві загинули". Втім, зараз росіяни постять обрізані фото.
"#НашіОчіВсюди. Щоб вам було легше,ось карта, де вже були окупанти, що перейшли в стан "хороший русский", – зазначив радник міського голови.
Де саме розцвіла "бавовна" / Фото з телеграму Андрющенка
До речі, вже об 11:42 він повідомив про вибух з боку Юр'ївки / Ялти. Інформацію вже уточнюють.
Телеграм-канал "Бердянськ сьогодні" зазначив, що приліт по місцю дислокації ворога у Маріупольському районі був після роботи ворожої "ПеВеО" навколо Бердянська.
Хоч окупанти і заявили, що "відбили ракетну атаку", але стовп диму в районі бази відпочинку "Хвиля" у тимчасово окупованій Юр'ївці, каже про зворотнє,
– зауважили у мережі.
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"Бавовна" біля Юр'ївки / Фото з телеграму Андрющенка, мережі
Партизани підпалили базу окупантів у Маріуполі
- Зауважимо, що Маріупольський Спротив продовжує працювати. Так, 13 серпня стало відомо, що партизани підпалили базу окупантів.
- На жаль, пожежу швидко погасили, втім, щонайменше 3 вантажівки згоріло, 10 загарбників вивезли з бази. Окрім того, знешкоджено частину боєприпасів для стрілецької зброї, а сама казарма згоріла.
- Цікаво, що якраз у цей час Маріуполь відвідував ватажок бойовиків Пушилін зі всією "верхівкою" псевдореспубліки.