Зеленський про російський терор на Херсонщині

Український лідер відреагував на терористичний обстріл Херсонщини. На жаль, є загиблі та поранені, інформує 24 Канал.

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Зеленський навів моторошну хронологію обстрілів.

04:00 Російські окупанти вдарили по селу Велетенське. Спалахнув будинок. Постраждав хлопець. Його з важкими опіками доправили до реанімації.

09:00 Загарбники завдали удар з артилерії по селу Широка Балка. Окупанти вбили 5 людей. Серед них –дівчинка, якій було лише 22 дні. Також загинув брат немовляти – йому було лише 12 років. Росіяни забрали життя й матері дітей.

09:00 Росіяни вдарили по селу Станіслав. Двоє людей загинули, двоє – отримали поранення.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський наголосив, що загалом від початку доби й до 18:00 було 17 повідомлень про російські обстріли Херсонщини. Окрім того, ще були Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах північного сходу.

Український лідер додав, що не було ні дня, аби українські воїни не відповіли на російське зло.

Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій – на всій протяжності фронту від Харківщини до Херсонщини, – кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість,

– наголосив Зеленський.

Український лідер про ситуацію на фронті

Під час звернення Зеленський зауважив, що сьогодні є за що подякувати:

95-й окремій бригаді ДШВ;

першому батальйону 67-ї окремої механізованої бригади;

десантникам "Сімдесятдев'ятки".

Зеленський наголосив, що Україна стає ближчою до перемоги.

Зверніть увагу! Також Зеленський подякував медичним працівникам та працівницям, які рятують життя.