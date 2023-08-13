Зеленский о российском терроре в Херсонской области

Украинский лидер отреагировал на террористический обстрел Херсона. К сожалению, есть погибшие и раненые.

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Зеленский привел жуткую хронологию обстрелов.

04:00 Российские оккупанты ударили по селу Огромное. Вспыхнул дом. Пострадал парень. Его с тяжелыми ожогами доставили в реанимацию.

09:00 Захватчики нанесли удар с артиллерии по селу Широкая Балка. оккупанты убили 5 человек. Среди них – девочка, которой было всего 22 дня. Также погиб брат младенца – ему было всего 12 лет. Россияне унесли жизни и матери детей.

09:00 Россияне ударили по селу Станислав. Два человека погибли, двое – получили ранения.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский подчеркнул, что всего с начала суток и до 18:00 было 17 сообщений о российских обстрелах Херсонщины. Кроме того, еще были Николаевщина, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, границы с Россией в районах северо-востока.

Украинский лидер добавил, что не было ни дня, чтобы украинские воины не ответили на российское зло.

Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа. И каждый наш воин, дающий Украине результат на передовой – на всей протяженности фронта от Харьковщины до Херсонщины, – каждый наш воин имеет возможность вернуть Украине справедливость,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер о ситуации на фронте

Во время обращения Зеленский отметил, что сегодня есть за что поблагодарить:

95-ю отдельную бригаде ДШВ;

первый батальон 67-й отдельной механизированной бригады;

десантников "Семьдесят девятки".

Зеленский подчеркнул, что Украина становится ближе к победе.

Обратите внимание! Также Зеленский поблагодарил медицинских работников и работниц, которые спасают жизнь.