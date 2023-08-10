ПТРК "Стугна-П" чудово проявив себе у війні проти Росії та заслужив на масштабування та збільшення ролі у бойових діях. На успіхи на полі бою відреагувала й українська промисловість – Україна з початку року майже вчетверо наростила виробництво ПТРК. 24 Канал розповідає все, що вам треба знати вже про легендарну українську "Стугну", яка стала гарантованим лихом для окупантів.

До теми Україна змогла у 4 рази наростити виробництво ПТРК "Стугна-П" за пів року

Українська розробка: що відомо про "Стугну"

Автором ПТРК "Стугна-П" є київське конструкторське бюро "Луч". Це розробка часів незалежності. А працювати над проєктом почали ще у 2005 році, у 2011 новий ПТРК вже стояв на озброєнні ЗСУ.

У 2014 році "Стугна" дебютувала на Донбасі в реальних бойових діях. ПТРК, зокрема, був на озброєнні в захисників Луганського та Донецького аеропортів.

Ми в липні виробили в 4 рази більше "Стугни", ніж у січні (2023 року – 24 Канал). І ми рухаємося до збільшення виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо,

– міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін про "Стугну".

Директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов на фоні власних ПТРК на зброярській виставці / фото "Укроборонпрому"

ПТРК складається з пускової установки, пульта дистанційного керування та приладу наведення.

Деякі ПТРК обладнані тепловізорами, що робить їх ефективними нічними мисливцями.

ПТРК є мобільним, він адаптований під всюдихід UTV CFmoto Tracker 800, який дозволяє оперативно змінювати локацію та з'являтись там, де не чекає ворог.

Цікаво дізнатися! Стугна – це невеличка українська річка, права притока Дніпра. Протікає в Київській області. У часи середньовіччя вона була оборонним форпостом та слугувала захистом від кочовиків.

Бойовий розрахунок "Стугни" – 2 людини. Екіпаж з двох осіб і з трьома запасними ракетами може швидко наблизитись до цілі, відстріляти та зникнути. Також на борту є стрілецька зброя.



"Стугна", встановлена на легкому багі / Фото special-ops

ПТРК "Стугна-П" – основні характеристики

дальність ураження – до 5 000 метрів,

до 5 000 метрів, калібр – 130 або 152 міліметри,

130 або 152 міліметри, бронебійність – 800 – 1100 міліметрів,

800 – 1100 міліметрів, обслуга – 2 людини,

2 людини, вага пускової установки – 32 кілограми,

32 кілограми, вага приладу наведення – 15 кілограмів,

15 кілограмів, вага пульта дистанційного керування – 10 кілограмів,

10 кілограмів, швидкість – 200 метрів на секунду (220 метрів на секунду).



Технічні характеристики "Стугни" / інфографіка armyinform

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін запевняє, що "Стугна-П" за своїми технічними характеристиками навіть краща за американські Джавеліни.

Javelin дуже хороший продукт. Але ми системно працюватимемо, щоб збільшувати виробництво власного продукту і згодом битися за те, щоб наш продукт був гідно представлений на зовнішніх ринках,

– наголосив міністр.

Зокрема, "Стугна-П" здатна вразити ціль на відстані до 5 000 метрів, тоді як у FGM-148 Javelin максимальна дальність удвічі менша – до 2 500 метрів.



Порівняння "Стугни-П" та Джавелін / інфографіка Укроборонпрому

Дистанційна смерть для ворога

"Стугна-П" – це ПТРК другого покоління зі системою наведення лазерним променем. Комплекс є напівавтоматичним, головна перевага – оператор може керувати “Стугною” дистанційно за допомогою пульту з відстані до 50 метрів.

В умовах бою чи засідки це дозволяє максимізувати ефект несподіванки та значно збільшити живучість розрахунку.

Зверніть увагу! Цієї опції, наприклад, нема для операторів російського аналога "Стугни” – "Корнету". Його "обслуга" має постійно бути поруч і часто стає гарними мішенями. Є відео, коли по "Корнету" та його розрахунку влучає та знищує його саме "Стугна".

"Стугна-П" веде вогонь ракетами калібру 130 міліметрів або 152 міліметрів з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Саме їх ви можете бачити на численних відео, де снаряд нібито неспішно, але невблаганно летить в ціль, розкручуючись по спіралі, та вражає її.

Вартість ракет на експорт, до повномасштабного вторгнення Росії, становила близько 25 000 доларів – в залежності від типу бойової частини та умов контракту 20 – 50 000 доларів.

Вартість російського танка – від 1 мільйона і більше (Т-90, наприклад, коштує 5 мільйонів доларів). Але найголовніше, що росіяни не можуть швидко відновлювати свій танковий парк, а у випадку зі сучасними моделями танків взагалі не можуть, адже там більшість важливих деталей – перебувають під санкціями.

Натомість Україна може спокійно виготовляти нові ракети для свого ПТРК.

Знищення Т-90 за допомогою "Стугни": дивіться відео

Величезна пробивна сила

Особливістю ракет "Стугни" є їхня надзвичайна пробивна сила. Численні відео свідчать, що для "Стугни" не складає проблеми вразити та знищити найсучасніший російський танк Т-90 "Прорив".

Судячи з окремих відео, українським операторам "Стугни" немає особливої різниці, куди саме стріляти по танку – в лоб чи в профіль, адже результат однаковий – ураження.

Але це ще не все – українські захисники навчилися працювати зі "Стугни" не лише по цілях на суходолі. Жертвами українського ПТРК ставали також російські гелікоптери та катери.

Вже на початку квітня 2022 року "Стугна" житомирських десантників відправила у вічний вирій екіпаж російського Ка-52 "Алігатор". Дивіться відео, як це було:

Також у мережі є чимало відео роботи "Стугни" по інших ворожих цілях – від танків і БМП, МТ-ЛБ, джипів до скупчень піхоти та навіть самотніх російських військових.

Важливою перевагою є те, що ракет і самих ПТРК на службі сил оборони України багато. На старті російського вторгнення було відомо про наявність 950 ПТРК і 9 100 ракет.

Чимало ПТРК Україна готувала на продаж, але не встигла продати та "мобілізувала" на фронт. На це вказують слова арабською на деяких пультах управління ПТРК.

Цікаво! Експортна версія "Стугни" має назву "Скіф", тому часто в західних джерелах можна побачити відео про подвиги українців саме з цим іменем. На "Скіфі" стоїть білоруська система прицілювання "Пеленг", як згадка про часи, коли з Білоруссю ще можна було вести спільні справи.

"Стугна-П" як у тирі працює по російських танках – дивіться відео:

Нині ж Україна має виробничі потужності, щоб оперативно відновлювати запаси, а це означає, що ЗСУ матимуть більше можливостей для приділення уваги до деталей та навіть до окремих загарбників. І також це передбачає, що відео уражень росіян та їхньої техніки буде ще більше.

До речі, серед операторів "Стугни" є не лише чоловіки, а й жінки. Ймовірно, однією з найвідоміших з них є колишня народна депутатка Тетяна Чорновол. Вона була не надто успішною політикинею, проте, схоже, знайшла сили визнати це, здобула військову освіту та віднайшла своє справжнє покликання на військовій службі.

Менш важливо, скільки проживе ПТРК. Важливіше, щоб довше прожив оператор, який з нього стріляє. Майже всі ПТРК у світі керуються, коли ти сидиш біля них. А в "Стугни" ти сидиш біля комп'ютера, який може перебувати десь за 50 метрів на проводі. Кілька разів нас накривало, біля мене лягали міни, я стріляла з окопу, а "Стугна" стояла на бруствері,

– Тетяна Чорновіл розповідає про переваги "Стугни", про які знає з власного досвіду.

Підрозділ старшого лейтенанта Чорновол з перших днів вторгнення був на найнебезпечніших ділянках фронту. Вона, зокрема, була учасницею бою під Києвом, коли було знищено 6-ий танковий полк елітних військових частин росіян. На рахунку протитанкового взводу під її командуванням чимало знищеної російської техніки та бойові нагороди.