Палаючий або вибуховий спротив у Маріуполі триває – партизани підірвали тренувальну базу окупантів, є жертви. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко під час телемарафону.
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Які наслідки знищення бази окупантів
За словами Петра Андрющенка, партизани в Маріуполі вирішили не чекати на "бавовну", а зробити її власними силами. Для цього використали "природні умови".
За базою стежили давно і розуміли, що саме потрібно зробити. Слушний час настав тоді, коли до розтерзаного росіянами міста на Азовському морі завітав гауляйтер Денис Пушилін зі всією верхівкою Донецької псевдореспубліки. Вони приїхали вітати "одне одного" з днем будівельника.
Усі, хто мав спостерігати за базою, зокрема поліція та росгвардія, були задіяні для охорони в іншій частині міста. Поруч із базою – мікрорайон, який повністю знесено по периметру 5 кілометрів.
На жаль, пожежу швидко погасили, проте щонайменше 3 вантажівки згоріло, 10 людей вивезено з бази – імовірно, це поранені. Знешкоджено частину боєприпасів для стрілецької зброї, а казарма для тренувальної бази згоріла.
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Останні новини окупованого Маріуполя
- Петро Андрющенко повідомив, що 2 серпня партизани отруїли російських офіцерів. 17 росіян у важкому стані в лікарні, померло двоє. Щурячу отруту та пестициди підсипали у їжу – так загарбників "привітали" з днем військово-морського флоту.
- 13 серпня під містом відбулася перестрілка між кадирівцями та військовою комендатурою. Внаслідок цього загинули семеро цивільних, із них шестеро дітей.
- Також стало відомо, що дітей, яких Росія вивезла з окупованих територій, готують до роботи слідчими. За це відповідає голова російського слідчого комітету Бастрикін.