Пылающее или взрывное сопротивление в Мариуполе продолжается: партизаны взорвали тренировочную базу оккупантов, есть жертвы. Об этом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко во время телемарафона.
Смотрите также Цифры ужасают: сколько мариупольцев убили россияне по предварительным данным
Какие последствия уничтожения базы оккупантов
По словам Петра Андрющенко, партизаны в Мариуполе решили не ждать "хлопка", а сделать его собственными силами. Для этого использовали "естественные условия".
За базой следили давно и понимали, что нужно сделать. Подходящее время пришло тогда, когда растерзанный россиянами город на Азовском море посетил гауляйтер Денис Пушилин со всей верхушкой Донецкой псевдореспублики. Они приехали поздравлять "друг друга" с днем строителя.
Все, кто должен наблюдать за базой, в том числе полиция и росгвардия, были задействованы для охраны в другой части города. Рядом с базой – микрорайон, который полностью снесен по периметру 5 километров.
К сожалению, пожар быстро потушили, однако по меньшей мере 3 грузовика сгорело, 10 человек вывезено с базы – вероятно, это раненые. Обезврежена часть боеприпасов для стрелкового оружия, а казарма для тренировочной базы сгорела.
Смотрите также Если ВСУ до зимы не смогут выйти к Азовскому побережью: военный назвал реальные угрозы
Последние новости оккупированного Мариуполя
- Петр Андрющенко сообщил, что 2 августа партизаны отравили российских офицеров. 17 россиян в тяжелом состоянии в больнице, умерло двое. Крысиный яд и пестициды подсыпали в пищу – так захватчиков "поздравили" с днем военно-морского флота.
- 13 августа под городом состоялась перестрелка между кадыровцами и военной комендатурой. В результате погибли семь гражданских, из них шестеро детей.
- Также стало известно, что детей, которых Россия вывезла с оккупированных территорий, готовят к работе следователями. За это отвечает глава российского следственного комитета Бастрыкин.