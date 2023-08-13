Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что россияне пытаются распространять в мире вбросы о "боевой ничьей". Это очень опасный сценарий.

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Угрозы для ВСУ

Странам Запада нужно активнее помогать Украине, оказывать военную помощь, в частности, истребители F-16, которых ВСУ ждут уже долгое время, чтобы союзники не разочаровались результатами нашего наступления.

Евгений Дикий отметил, что осенью Кремль попытается мобилизовать еще 300 – 400 тысяч россиян. Есть еще один риск, если ВСУ не удастся проломить линию обороны врага.

Если нам не удастся проломить линию обороны, такой риск есть. Надо понимать, что ресурсов, с которыми мы начали эту кампанию, действительно недостаточно. Они (россияне – 24 Канал) понимают значение этой кампании. У них сейчас стоит указание бросить туда все их резервы. Если мы не прорываемся, нашей проблемой будет смена настроений у наших союзников,

– считает он.

Россияне распространяют нарративы о "боевой ничьей". Они поняли, что после освобождения Херсона и Харьковской области версия о "непобедимой России" уже не работает, в нее больше никто не верит. Поэтому пытаются убедить всех, что Украину нужно посадить за стол переговоров и заморозить войну, потому что якобы линия фронта "все равно не изменится".

"Это катастрофический вариант. Для нас это означает проигрыш войны. Россияне это прекрасно понимают. Это чеченский вариант, когда они проиграли первую войну в Чечне, подписали мир, но исключительно для того, чтобы выиграть время и подготовиться ко второй чеченской войне. Это выигрыш времени, чтобы окончательно нас уничтожить", – объяснил военный.

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