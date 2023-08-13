Между оккупантами произошла перестрелка 11 августа в деревне Урзуф, что неподалеку от Мариуполя. Известно, что "самоликвидировались" также 4 российских военных.
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Погибли 7 гражданских людей
Советник мэра Мариуполя сообщил, что в результате перестрелки погибли 7 гражданских лиц:
- две девочки-подростки;
- четверо ребят;
- женщина.
Кадыровцев пустили на отдых в Урзуф, и у них возник конфликт с местной военной комендатурой. Начали погоны срывать друг другу и возникла перестрелка,
– сообщил Андрющенко.
Что известно об УрзуфеУрзуф – это село, расположенное в южной части Донецкой области, около 50 километров от Мариуполя. Населённый пункт находится под оккупацией с февраля 2022 года. По данным последней переписи, которую проводили еще в 2001 году, в Урзуфе проживало почти три тысячи человек.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Мариупольские партизаны на одном из военных объектов отравили русских офицеров. Инцидент произошел во время празднования ВМФ российскими военными. Известно, что в больницу в тяжелом состоянии попали 17 российских военных, из которых уже двое скончались. Состояние и дальнейшая судьба остальных 15 россиян пока неизвестна.
- Россияне терпят немалые потери на юго-восточном направлении, поэтому оккупантам приходится привлекать резервы. Так, только в начале августа российские захватчики через Мариуполь опрокидывали военную технику в направлении Бердянска. Андрющенко сообщал, что оккупанты перевезли около 80 – 90 грузовиков.
- В Мариуполе россияне открыли супермаркет, где еще в прошлом году была труппосвалка. Андрющенко рассказал, что оккупанты пытаются создать иллюзию "восстановления", хотя сами и наголову разрушили город. Более того, на месте прежней свалки погибших людей они устроили розыгрыш бесплатных бутылок непонятно чего.