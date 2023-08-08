Так на месте, где еще недавно были похоронены тела убитых горожан, торжественно открыли супермаркет. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Больше того в продуктовый магазин ринулись люди, это видно из фотографий.

Андрющенко объяснил это растичной маргинализацией населения, которое сейчас проживает в городе. С одной стороны, этому способствовала и безработица, содержание людей на минимальном уровне для удовлетворения потребностей. Люди просто живут, чтобы поесть, выпить и достать лекарства.

Россияне пытаются маргинализировать Мариуполь

Больше года мариупольцы живут в сплошном страхе, без досуга и культурного отдыха. В городе нет кино, театров, книжных магазинов, библиотек в обычном смысле. Даже нет обычных кафе, только киоски с шаурмой или местные наливайки.

Ты год живешь в таком состоянии, на фоне безработицы с ограниченным количеством денег, понятно, что ты превращаешься рано или поздно в такое, что, несмотря на трупы год назад в этом самом городе, идешь на эти розыгрыши бесплатных бутылок непонятно чего,

– объяснил Андрющенко.

Даже "ждуны" в местных чатах пишут, мол, люди, что вы делаете, ведь год назад там еще лежали наши соседи и родственники.

Подобная ситуация произошла неделю назад. На месте, где проходила фильтрация, работал гуманитарный штаб, теперь появился супермаркет и опять же подобная толпа пришла "за халявой".

Так россияне буквально превращают украинцев в стадо, делают похожими на россиян, маргинализируют. Но возникает важный вопрос: "Что будет с этими людьми после освобождения города?"

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